"Ураганы" группировки "Днепр" уничтожили опорники ВСУ в Херсонской области

Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.

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Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях. Результатом работы становится уничтожение опорных пунктов и техники украинских националистов на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи днем и ночью по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ.