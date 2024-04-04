Пентагон выразил Израилю возмущение ударом по гумконвою

Шеф Пентагона Ллойд Остин выразил главе Минобороны Израиля Йоаву Галланту возмущение ударом по международной организации World Central Kitchen (WCK). Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.

© Uwe Anspach / Global Look Press

Как указали в военном ведомстве США, в результате атаки погибли семь сотрудников гумконвоя, включая американца. Остин призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование. По его мнению, Израиль должен публично поделиться своими выводами и привлечь виновных к ответственности.

Стало известно о возможном размещении японских войск на Филиппинах

Кроме того, Остин призвал предпринять меры для защиты сотрудников гуманитарных организаций и палестинского гражданского населения в секторе Газа.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала ошибкой удар по Газе, в результате которого погибли семь сотрудников благотворительной организации.