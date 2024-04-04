Стало известно о возможном размещении японских войск на Филиппинах

Манила и Токио обсуждают размещение японских войск на Филиппинах и близки к подписанию соглашения, которое позволит военным государств проходить двусторонние обучение. Об этом заявил посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times (FT).

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По его словам, страны обсудили размещение войск на ротационной основе. Он добавил, что правительства близки к подписанию соглашения.

«Это то, что мы уже обсуждали в прошлом, и мы продолжим рассматривать это снова в рамках сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Филиппины подготовят инфраструктуру для размещения военных на спорных островах в Южно-Китайском море. Минобороны Филиппин хочет оборудовать острова Спратли.

Также филиппинские военные планируют доставить опреснительную машину для военнослужащих, проживающих на борту военного корабля на второй отмели Томаса. Филиппины намеренно посадили судно на мель в 1999 году, чтобы отстоять свои претензии на суверенитет над территорией.