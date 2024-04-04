Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотника над Тульской областью. Об этом говорится на сайте министерства по региональной безопасности.

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Как указали в ведомстве, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. «4 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тульской областью», — говорится в сообщении.

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Ранее в Тульской области сбили три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, добавили власти.