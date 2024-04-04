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Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотника над Тульской областью. Об этом говорится на сайте министерства по региональной безопасности.

Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью
© Ali Hashisho / Global Look Press

Как указали в ведомстве, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. «4 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тульской областью», — говорится в сообщении.

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Ранее в Тульской области сбили три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, добавили власти.

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