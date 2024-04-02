Герой России объяснил, откуда запустили атаковавшие Елабугу дроны

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в беседе с NEWS.ru, что атаковавшие Елабугу БПЛА могли запустить с территории РФ. По его словам, подобным дронам не нужна взлетно-посадочная полоса.

Дроны, в том числе самолетного типа, можно собрать в полевых условиях. Предположу, что его могли запустить с территории России силами пятой колонны, так называемой. Сторонников Киева в РФ задерживают чуть ли не каждый день сотрудники спецслужб, но бдительность терять нельзя, Недавно в Киеве заявили, что начали применять БПЛА с дальностью полета свыше 1000 км, — сказал Липовой.

Российский журналист высказался о точке запуска атаковавших Татарстан дронов

Собеседник не исключил, что БПЛА могли запустить и с территории Украины.

Глава Татарстана Рустам Минниханов получает всю необходимую информацию по ситуации в Елабуге и Нижнекамске. Оперативные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности. Жителей республики призвали не поддаваться панике, которую пытаются посеять организаторы атаки. По предварительным данным Министерства здравоохранения Татарстана, в результате атаки дрона пострадали шесть человек.

Telegram-канал «112» ранее опубликовал видео атаки беспилотника на общежитие в Елабуге в Татарстане. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв.