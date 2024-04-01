Офицеры армии Украины жалуются на отсутствие мотивации призывников и неудовлетворительное состояние их здоровья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Как рассказали офицеры в беседе с изданием, они недовольны и пожилым возрастом набранных солдат. Один из офицеров сообщил, что только 25 из 200 поступивших к нему призывников действительно рвутся в бой. Некоторые подразделения вынуждены самостоятельно набирать военнослужащих и даже использовать для этого «инструменты маркетинга», поделился другой офицер.

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Агентство напоминает, что Украина с 2022 года неоднократно продлевала режим всеобщей мобилизации. Это стало поводом для многочисленных скандалов и крайне неоднозначной реакции со стороны общественности, как местной, так и западной. Различные СМИ распространяют доказательства того, как сотрудники военкоматов проводят рейды и силой доставляют мужчин в отделы ТЦК для дальнейшей отправки на фронт. В декабре 2023 года украинский президент Владимир Зеленский информировал, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы страны еще 500 тыс. человек. В конце марта главнокомандующий армией Украины Александр Сырский выступил с утверждением, что эту цифру пришлось существенно уменьшить.