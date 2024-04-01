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В России 1 апреля начался весенний призыв срочников в армию

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Планируется направить на срочную службу 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу
© Alexey Pavlishak/Reuters

Призывная кампания завершится 15 июля. 31 марта Путин подписал указ о весеннем призыве срочников в армию. Днем ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Владимир Цимлянский заявил, что призывников, которые подпадают под весенний призыв, не будут направлять в зону спецоперации или пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

До этого стало известно, что призывники, которые отправятся проходить срочную службу во время предстоящего весеннего призыва, не будут принимать участие в специальной военной операции на Украине.

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