Два украинских БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области
Два украинских беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской области.
Об этом заявили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Крымские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ у Вербового
Ранее ВСУ атаковали село Цаповка Белгородской области с помощью БПЛА.
За прошедшие сутки средства ПВО сбили 178 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО.