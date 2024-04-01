Два украинских БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области

Два украинских беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской области.

Об этом заявили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Крымские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ у Вербового

Ранее ВСУ атаковали село Цаповка Белгородской области с помощью БПЛА.

За прошедшие сутки средства ПВО сбили 178 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО.