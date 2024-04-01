Крымские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ у Вербового

Бронегруппа крымских десантников на боевых машинах десанта БМД-4М уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте у Вербового на ореховском участке в Запорожской области. В результате штурма опорника в плен были взяты 15 военнослужащих противника, сообщили в Минобороны РФ.

"Разведгруппа крылатой пехоты при помощи БПЛА обнаружила у н. п. Вербовое Запорожской области опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии из состава группировки войск "Днепр", - говорится в сообщении.

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Ведя прицельный огонь в движении, экипажи бронегруппы подавили из пушек калибра 100 мм оборонительные позиции противника, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Затем они завершили разгром противника огнем прямой наводкой из спаренной автоматической пушки калибра 30 мм.