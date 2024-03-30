Названо число погибших в Хан-Юнисе при атаке ЦАХАЛ

ЦАХАЛ нанесли очередной авиаудар по жилым домам в Хан-Юнисе, в результате погибли не менее 22 человек, передает телеканал Al Jazeera.

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Сообщается, что среди погибших есть и дети, но точное число жертв из их числа не указывается. По словам местных жителей, израильские военнослужащие не предупреждали их о предстоящей бомбардировке.

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Напомним, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что бои в секторе Газа прекратятся только после того, как все заложники будут освобождены.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля ликвидировала «третий номер» - заместителя командующего боевым крылом ХАМАС Марвана Иссы.