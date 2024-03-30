США решили передать Израилю истребители и бомбы на "миллиарды долларов"

США передадут Израилю истребители и бомбы, несмотря на разногласия сторон относительно проведения операции в Рафахе. Об этом Пентагоне и Госдепе.

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Отмечается, что в пакет военной помощи войдут около двух тысяч бомб MK-84 и 500 бомб MK-82, а также 25 истребителей F-35A. По данным издания, сумма поставок составит несколько миллиардов долларов.

15 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. В ответ на это в Госдепе США пригрозили израильской стороне международной изоляцией.