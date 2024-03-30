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Зеленский прокомментировал сообщения о поставках ракет ATACMS на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки не поставляли государству тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Об этом он сообщил во время беседы с обозревателем газеты The Washington Post Дэвидом Игнэйшесом.

Зеленский ответил на сообщения о поставках ATACMS на Украину
© Valentyn Ogirenko / Reuters

По словам Зеленского, в настоящий момент ракеты не находятся на территории страны. При этом глава Украины уточнил, что в будущем данное вооружение планируется использовать для нанесения ударов по аэродромам Крымского полуострова.

США одобрили новые поставки истребителей и бомб Израилю

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США оказались недовольны ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса России. Как указал Зеленский, реакция Вашингтона на подобные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не была позитивной».

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