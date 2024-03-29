Лидер хуситов заявил о неспособности Британии сбить их ракеты

Командующие британскими военно-морскими силами признают неспособность сбить запускаемые из Йемена по их судам гиперзвуковые ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) Абделя Малика аль-Хуси.

По его словам, им противостоят ракеты, в три раза превышающие скорость звука.

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«Они безоговорочно признают свою неспособность сбить эти ракеты или предотвратить их запуск», — заявил аль-Хуси.

По его словам, капитан одного из эсминцев Великобритании признал, что йеменцы используют очень современное и смертоносное оружие в Красном море и Аденском заливе. В течение недели было проведено десять операций с применением 37 баллистических, крылатых ракет и беспилотников. За это время были атакованы девять судов. Общее количество атакованных судов и военных кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией, достигло 86, указал лидер хуситов.

«Передвижение вражеских судов стало похоже на операцию контрабандистов», — подчеркнул аль-Хуси.

Он предостерег власти США и Великобритании от участия в наземной операции в Йемене, заявив, что в противостоянии им примут участие сотни тысяч граждан страны. Также аль-Хуси предостерег Вашингтон от продолжения поддержки Израиля.

Ранее хуситы заявили о расширении географии своих атак против связанных с Израилем или направляющихся в его порты судов на Индийский океан, заявив о нападении на три израильских и американских судна в этом районе. Движение «Ансар Алла» пообещало прекратить атаки в случае сворачивания Израилем военных действий в Секторе Газа и снятии блокады.l