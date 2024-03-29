Китай разработал ЗУР дальностью применения две тысячи километров

Ученые Северо-западного политехнического университета (Китай) разработали зенитную управляемую ракету (ЗУР) дальностью применения более двух тысяч километров. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

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Ракета длиной 8 метров и массой 2,5 тонны может запускаться с подвижных установок. Ракета сможет сбивать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики, препятствуя их вмешательству в возможные региональные конфликты, — говорится в публикации.

Наведение и корректировку дальнобойной ракеты планируется осуществлять при помощи спутниковой группировки.

Издание допускает, что разработка может напоминать китайскую гиперзвуковую ракету Feitian-1, разработку которой год назада завершил тот же вуз.

В феврале президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе специальной военной операции Российская армия уже применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые подтвердили свои характеристики.