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Китай разработал ЗУР дальностью применения две тысячи километров

Ученые Северо-западного политехнического университета (Китай) разработали зенитную управляемую ракету (ЗУР) дальностью применения более двух тысяч километров. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Китай разработал ЗУР дальностью применения две тысячи километров
© Reuters

Ракета длиной 8 метров и массой 2,5 тонны может запускаться с подвижных установок. Ракета сможет сбивать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики, препятствуя их вмешательству в возможные региональные конфликты, — говорится в публикации.

Наведение и корректировку дальнобойной ракеты планируется осуществлять при помощи спутниковой группировки.

Издание допускает, что разработка может напоминать китайскую гиперзвуковую ракету Feitian-1, разработку которой год назада завершил тот же вуз.

В феврале президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе специальной военной операции Российская армия уже применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые подтвердили свои характеристики.

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