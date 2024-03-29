Группировка "Восток" сообщила о срыве усиления передовых позиций ВСУ

Группировка "Восток" в районе Водяного в Донецкой Народной Республике (ДНР) сорвала усиление передовых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, а также поразила опорные пункты и места скопления силы противника. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление передовых позиций формированиями 72-й механизированной бригады в районе Водяного. Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ и подразделений Национальной гвардии в районах Великой Новоселки, Урожайного и Старомайорского", - сообщил он.

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По данным Гордеева, в течение суток уничтожено более 140 военнослужащих противника, 7 автомобилей и 4 беспилотника самолетного типа.