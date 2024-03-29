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Кабмин постановил, что повестка будет препятствовать получению водительских прав

Получение повестки в военкомат станет новым основанием для приостановки экзамена на знание ПДД и выдача водительских удостоверений кандидатам. Постановление правительства России об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кабмин постановил, что повестка будет препятствовать получению водительских прав
© РИА Новости
"Основаниями для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений являются: истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя", - указано в постановлении.

В Генштабе заявили, что срочников не направят на СВО

Предполагается, что пока кандидат не предоставит действительный документ, процедура будет приостановлена. До этого начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что военнослужащие-срочники, у которых срок службы истекает текущей весной, будут уволены своевременно.

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