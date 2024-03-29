В Генштабе заявили, что срочников не направят на СВО

Военнослужащие, призванные на срочную службу в ходе весенней кампании, не будут привлекаться к участию в спецоперации. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете Минобороны «Красная звезда».

«Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал Бурдинский. Он напомнил, что срок службы остался неизменным и составит один год.

Отправка новобранцев в войска со сборных пунктов субъектов РФ начнется 15 апреля.

Как писала «Парламентская газета», о том, что отправка солдат-срочников в зону специальной военной операции не планируется, говорил ранее председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Призыв начнется 1 апреля и пройдет до 15 июля.