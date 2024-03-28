Польского генерала сняли с поста командира Еврокорпуса

Польский генерал Ярослав Громадзиньский снят с должности командира Еврокорпуса, служба военной контрразведки начала в отношении него проверку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны Польши.

Уточняется, что проверка ведется в области безопасности информации в связи с получением новых данных об офицере. В связи с этим Громаздиньский был уволен с должности командира Еврокорпуса, его обязали немедленно вернуться на родину.

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При этом более подробная информация о проверке Министерства обороны Польши отсутствует. На время расследования должность командира в срочном порядке займет другой офицер для обеспечения непрерывности функционирования командования Еврокорпуса.

Бывший командир польского спецподразделения Grom генерал Роман Полько предположил, что у ведомства на руках есть действительно серьезные претензии к Громадзиньскому.

«Увольнение с должности человека, за которого мы ранее поручились, — это скандал и компрометация, это удар по престижу и авторитету нашей страны. Я думаю, что обвинения, к сожалению, должны быть серьезными», — поделился он.

Сам же генерал Громадзиньский заявил, что «всегда достойно представлял мундир польского солдата» и что ему «не в чем себя упрекнуть».