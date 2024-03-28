Подоляк заявил, что Запад не понимает нужды ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада испытывают проблемы с математикой, так как не осознают потребности украинской армии и не снабжают ее в должной мере.

"Смотрите, я бы отметил несколько направлений, и нужно откровенно говорить, что с математикой у наших партнеров, со школой, есть определенные проблемы, они не понимают, что такое 10 тыс., а что такое 100 тыс.", - сказал он в эфире украинского телемарафона, отвечая на вопрос ведущего, когда на Украине появится возможность не ограничивать солдат в использовании артиллерийских снарядов. По мнению советника, для этого украинскому государству необходимо 200 тыс. снарядов в месяц.

Продолжая свой ответ, Подоляк перечислил насущные потребности в снабжении Вооруженных сил Украины: 60 самолетов F-16, 5-6 комплексов Patriot, 200 тыс. снарядов в месяц, несколько сотен дальнобойных ракет и другое вооружение. По завершении перечисления, он добавил, что не понимает процесс обсуждения выделения помощи украинской армии. "Вот математика, она очень простая, я не понимаю, что тут нужно обговаривать", - резюмировал Подоляк.

В Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм, а также для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger. Западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, тем не менее признают, что не могут покрыть все потребности ВСУ в боеприпасах. В свою очередь в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы ВСУ, в частности объясняя это "несвоевременным получением снарядов".