Пентагон назвал основной вызов для Киева

Основной вызов для Вооруженных сил Украины заключается на этом этапе в нехватке у Киева артиллерии и средств противовоздушной обороны. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун.

"Однако вызов, поскольку в значительных масштабах применяется артиллерия, будет заключаться в этом (в отсутствии у Киева необходимого количества орудий и снарядов - прим. ТАСС). И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона. Поскольку это также является ключевыми средствами. Это тоже важно", - сказал американский военачальник на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС. Брауна просили пояснить, как выглядит для Украины "наихудший сценарий" развития ситуации в свете прекращения поставок оружия Соединенными Штатами. Однако прямого ответа на этот вопрос генерал не дал.

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Американская администрация направила ранее на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.

Беседуя 27 февраля с журналистами после встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности.