Пентагон заявил, что Киеву придется отступать с ряда территорий

ВСУ придется принимать решение об отходе с позиций из-за задержки согласования в Конгрессе нового запроса о помощи Киеву. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает «РИА Новости».

По ее словам, стратегические решения об отводе в определенных районах с целью укрепления линии обороны Украина «должна принять прямо сейчас». В качестве причины этого Сингх назвала отсутствие согласования Конгрессом США нового запроса о помощи Киеву.

Шеф Пентагона опасается разгрома Украины без США

Напомним, что Белый дом уже несколько месяцев активно пытается убедить Сенат и Конгресс одобрить новый пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Однако группа законодателей продолжает выступать против этого из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе. Более того ранее стало известно, что Конгресс включил в проект бюджета ряда американских федеральных ведомств требование об отчете перед законодателями о помощи Киеву и целях Соединенных Штатов в контексте украинского конфликта.