Конгресс намерен обязать правительство США отчитываться о целях по Украине

Конгресс США включил в проект бюджета ряда американских федеральных ведомств требование об отчете перед законодателями о помощи Киеву и целях Соединенных Штатов в контексте украинского конфликта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

В нем говорится, что глава Минобороны США Ллойд Остин и руководители других профильных ведомств в течение 60 дней с принятия бюджета должны предоставить руководству Конгресса «стратегию о приоритетах нацбезопасности страны» в контексте конфликта на Украине. Отмечается, что она должна содержать «ясные цели, временные параметры и стратегические объекты с учетом одобренных этим и предыдущими законами ассигнований».

Кроме того документ обязывает президента США объяснять выделение финансовой помощи Украине с точки зрения нацбезопасности страны. Также ему предстоит отвечать, почему другие доноры Киева не помогают в том же или превосходящем объеме. Делать это президенту США придется раз в 120 дней.

Напомним, что Белый дом уже несколько месяцев активно пытается убедить сенат и конгресс одобрить новый пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Однако группа законодателей продолжает выступать против этого из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе.