$92.69+0.46100.61+0.51
Войти в почту

В России заявили о плане Британии создать буферную зону вокруг Киева

В Великобритании захотели создать буферную зону из сил НАТО вокруг Киева, а украинских военных отправить в зону боестолкновений, Академии военных наук Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго в материале для журнала «Национальная оборона».

В России заявили о плане Британии создать буферную зону вокруг Киева
© Toby Melville / Reuters
«Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева», — отмечается в публикации.

Нидерланды анонсировали сроки передачи Киеву первых F-16

Согласно плану Лондона, перемещение украинских войск усилит интенсивность боестолкновений и впоследствии заставит Москву сесть за стол переговоров, объяснили специалисты. При этом военные ученые указали, что от плана Великобритании могут отказаться другие страны НАТО.

Ранее экс-министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес допустил отправку британских войск на Украину. По его мнению, государству нужно тратить 3 процента ВВП на оборону, потому что солдатам, которые служат национальной безопасности, необходимо «быть защищенными».

Военные новости
Александр Бартош
Бен Уоллес
Академия военных наук
НАТО
Москва
Румыния
Нидерланды
Беларусь
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости