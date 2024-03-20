Нидерланды анонсировали сроки передачи Киеву первых F-16

Амстердам передаст Киеву первые истребители F-16 во второй половине 2024 года. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, передает Reuters.

Агентство отметило, что ранее она завершила двухдневную поездку на Украину, в рамках которой «выразила солидарность и объявила о новом пакете помощи». В частности, она анонсировала выделение 350 миллионов евро на закупку вооружения для F-16 и приобретение современных беспилотных самолетов-разведчиков.

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«Я абсолютно уверена, что мы поставим F-16 Украине этим летом. Сначала Дания, у нас есть расписание, а во второй половине года Нидерланды», — сказала Оллонгрен.

Напомним, что Амстердам располагает 42 американскими истребителями, которые были заменены на более современные F-35. Нидерланды готовы передать Киеву до 24 самолетов.