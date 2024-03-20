Сальдо: французский контингент на Украине станет приоритетной целью

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что , если французский контингент окажется на Украине, то он станет приоритетной целью для российских военных. Глава региона заявил, что нынешнее политическое руководство Франции являются наследниками дивизии СС "Шарлемань".

"Поэтому уверен, что французские наемники станут приоритетной целью для наших военных, и бить "лягушатников" мы будем со всей "пролетарской ненавистью"", — сказал Сальдо.

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19 марта глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что французские Вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину. Он отметил, что во французском генералитете опасаются того, что такой значительный контингент войск будет проблематично незаметно перебросить на Украину. Также Нарышкин подчеркнул, что французское подразделение на Украине — это приоритетная цель для российских военных. Минобороны Франции отвергло его слова.