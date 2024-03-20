Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничные территории России, об этом говорится на странице группы Romanian Battlegroup Getica в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Romanian Battle Group Getica, как сообщал в феврале прошлого года ее командир, это боевая группа, сформированная из носителей румынского языка на Украине. Она ставит целью противостояние России, занимаясь вербовкой новых членов в том числе в соцсетях.

Наемники заявили, что совершали рейды на российские приграничные деревни совместно с «Русским добровольческим корпусом» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее президент России Владимир Путин приказал ФСБ «искать предателей» и поименно наказывать их без срока давности. По словам главы государства, все попытки прорыва на территорию России провалились.