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Посольство РФ: США пытаются вовлечь латиноамериканские страны в передачу Киеву вооружений

США пытаются вовлечь латиноамериканские страны в авантюру по передаче российских вооружений Украине. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, распространенном во вторник пресс-службой диппредставительства.

США пытаются вовлечь латиноамериканские страны в передачу Киеву вооружений
© ТАСС

В посольстве обратили внимание на антироссийские заявления главы Южного командования ВС США Лоры Ричардсон. "Администрация вновь голословно обвиняет Россию во всех грехах. В присущей ей менторской манере пытается указывать независимым латиноамериканским странам, с кем дружить. Здесь не могут смириться с желанием правительств континента укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией", - отметили в диппредставительстве.

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"Очевидно, что Вашингтон пытается перетянуть нейтральный глобальный Юг на свою сторону и вовлечь латиноамериканские столицы в свою авантюру по передаче российских вооружений Украине взамен на якобы более передовую американскую ПВН (продукция военного назначения - прим. ТАСС)", - отмечается в комментарии российского диппредставительства. "Удивительно слышать подобную браваду, когда в зоне спецоперации уже были уничтожены и хваленые танки Abrams, и десятки тонн другой техники", - подчеркнули в посольстве РФ.
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