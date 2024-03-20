США пытаются вовлечь латиноамериканские страны в передачу Киеву вооружений

США пытаются вовлечь латиноамериканские страны в авантюру по передаче российских вооружений Украине. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, распространенном во вторник пресс-службой диппредставительства.

В посольстве обратили внимание на антироссийские заявления главы Южного командования ВС США Лоры Ричардсон. "Администрация вновь голословно обвиняет Россию во всех грехах. В присущей ей менторской манере пытается указывать независимым латиноамериканским странам, с кем дружить. Здесь не могут смириться с желанием правительств континента укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией", - отметили в диппредставительстве.

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