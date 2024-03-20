Депутат сообщил о французских подразделениях в зоне проведения СВО
На купянском направлении и в районе Запорожья находятся подразделения солдат из Франции, Германии, Болгарии, Польши и Чехии. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий в беседе с РИА Новости.
До этого пресс-бюро Службы внешней разведки России со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина уведомило, что военное подразделение Франции станет приоритетной легитимной целью военнослужащих ВС РФ, если те окажутся на Украине.
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«Французские, немецкие подразделения, польские, к большому сожалению, болгары и чехи являются сегодня активными участниками нацистской Украины», — заявил Водолацкий. Он подчеркнул, что западные солдаты помогают им сохранить «укрофашистскую идеологию». Некоторые из них находятся на купянском направлении, другие — в районе Запорожья, добавил он.
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