На купянском направлении и в районе Запорожья находятся подразделения солдат из Франции, Германии, Болгарии, Польши и Чехии. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий в беседе с РИА Новости.

До этого пресс-бюро Службы внешней разведки России со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина уведомило, что военное подразделение Франции станет приоритетной легитимной целью военнослужащих ВС РФ, если те окажутся на Украине.

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