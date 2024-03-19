Минобороны: ПВО РФ сбила 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО РФ) сбила 10 снарядов Реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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— Около 22.00 (по московскому времени — прим. «ВМ») пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что киевский режим пытался атаковать объекты на территории РФ с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У». Дежурными средствами ПВО было уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области, пишет Telegram-канал Минобороны России.

В тот же день в Белгородской области сбили другие реактивные снаряды РСЗО Vampire. По информации российского оборонного ведомства, ПВО уничтожили в небе над регионом девять таких реактивных снарядов.

В ночь на 19 марта расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» группировки российских войск «Юг» сбил на Артемовском направлении ударный вертолет Вооруженных сил Украины. Украинский вертолет ликвидировали на расстоянии 7–8 километров от линии боевого соприкосновения.