Система ПВО уничтожила беспилотники над Энгельсом

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотники над Энгельсом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, дроны были ликвидированы "менее часа назад".

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"Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет",— написал глава региона.

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Он не назвал число сбитых беспилотных летательных аппаратов. До этого министерство обороны РФ сообщило, что вечером 19 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили зенитную ракету С-200 над Курской областью, а также сбили одну ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot над Белгородской областью. В тот же день Минобороны сообщило, что российские силы ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО "Вампир" и одну "Точку-У", которые были запущены Вооруженными силами Украины по Белгородской области.