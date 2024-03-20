В Минобороны сообщили об уничтожении ночью пяти дронов ВСУ

Минобороны: пять БПЛА ВСУ уничтожены ночью над Белгородской и Саратовской областями
Пять украинских беспилотников уничтожены ночью над Белгородской и Саратовской областями.
Об этом заявили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областей», — говорится в сообщении.
Губернатор Бусаргин: система ПВО уничтожила беспилотники над Энгельсом
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что беспилотники были ликвидированы над Энгельсом.
Кроме того, опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области.