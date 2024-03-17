Под Брянском сбиты два советских реактивных беспилотника

Над Брянским районом уничтожены два реактивных беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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По его словам, террористическую атаку на регион предпринял киевский режим, но ее удалось пресечь российским военным.

«Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, и поблагодарил подразделения ПВО за защиту Брянской области.

В Минобороны отметили, что при попытке нанести удар по объектам Брянской области использовались два многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж». Они были сбиты в 18.00 мск, передает РИА Новости.

Беспилотники Ту-141 «Стриж» были разработаны в СССР в 1974 году. Они выпускались на харьковском авиазаводе и достались Украине после развала Советского Союза.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе поразил вертолет на территории воинской части в Приднестровье.