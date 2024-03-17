Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье

В Приднестровье на территории воинской части произошел взрыв в результате атаки дрона-камикадзе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МГБ ПМР.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 марта, в Тирасполе.

«Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны «Клеверного моста», — отметили в МГБ.

В ведомстве отметили, что при взрыве никто не пострадал, возникший пожар был оперативно потушен. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Позже стало известно, что дрон поразил вертолет, который находился на территории части. Машина полностью сгорела, пишет ТАСС в своем Telegram-канале.

Напомним, что в конце мая на территории непризнанной республики произошла серия терактов: в здании МГБ и в военкомате в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.