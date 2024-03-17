В Испании высказались об отправке войск на Украину

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что выступает против идеи французского президента Макрона отправить западные войска на Украину. В воскресенье, 17 марта Роблес заявила об этом в интервью газете La Vanguardia.

Роблес уверена, что подобный шаг только усугубил бы украинский конфликт и привел к непоправимым последствиям для Европы.

«Мы, как и большинство стран НАТО, понимаем, что нецелесообразно вводить войска на Украину, потому что это означало бы эскалацию. И в данный момент мы должны избегать эскалации любой ценой», — сказала она.

По ее словам, отправка западных войск на Украину могла бы расширить конфликт. Роблес подчеркнула, что испанские военные сейчас не находятся на Украине и их не будет там в будущем.

Стало известно о решении Нидерландов по отправке военных на Украину

Инициатором возможной отправки западных войск на Украину в феврале 2024 года выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако его идею не поддержали другие западные лидеры. Против выступило и большинство французов.

В марте французские социологи опросили 2 тысячи соотечественников и выяснили, что популярность Макрона резко упала после его воинственных заявлений об Украине.