Над Ступинским городским округом сбили летевший на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотном летательном аппарате, который летел на Москву, сообщает РИА Новости.

Это произошло в Ступинском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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Ранее Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву, два - в городском округе Домодедово, еще один - в Раменском городском округе. Их ликвидировали силы ПВО. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.