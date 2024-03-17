В Ростовской области отразили атаку украинского беспилотника

Cистема противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России в ночь на воскресенье, 17 марта, отразила атаку беспилотника на подлете к Каменску. Об этом в Ростовской области Василий Голубев.
В российском регионе после атаки беспилотников возник пожар на НПЗ
По его словам, подразделения ПВО успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа на подлете к Каменску. «Последствия на земле уточняются», — подчеркнул глава региона.
Утром 16 марта беспилотник атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, после чего на территории предприятия начался пожар. На опубликованной видеозаписи с места событий видно охваченную огнем металлическую конструкцию.
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