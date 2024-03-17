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Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в районе Домодедова

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевшие к городу беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале.

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в районе Домодедова
© Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

По его словам, в районе Домодедово была отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. По предварительным данным Минобороны, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

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«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — уточнил мэр.
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