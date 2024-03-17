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На Украине раскрыли последствия критической нехватки ракет для систем ПВО

Украина столкнулась с критической нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Политики раскрыли европейским и американским чиновникам в ходе Мюнхенской конференции по безопасности последствия сложившейся ситуации, пишет The Washington Post (WP).

На Украине раскрыли последствия критической нехватки ракет для систем ПВО
© РИА Новости

По их словам, вооруженные силы республики (ВСУ) пытаются сбить четыре из пяти ракет, выпущенных российскими войсками, но к концу марта, когда снаряды для некоторых установок окажутся практически израсходованы, военные смогут поразить лишь одну ракету из пяти.

Это окажет существенное влияние на жизнь в городских центрах Украины, отмечается в материале.

Также The Washington Post со ссылкой на слова старшего советника Владимира Зеленского сообщила, что в Киеве видят большой риск потери значительных территорий к лету без получения новой помощи от США.

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