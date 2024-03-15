Forbes: армия России эффективно использует связку из дронов и артиллерии

Армия России научилась очень эффективно применят связку дронов и артиллерии в зоне боевых действий, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Очевидно, что оперативная связка русских — объединённые в сеть дроны и артиллерия... — становится лучше», — отметил журналист.

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В качестве примера такой работы он уничтожение двух украинских вертолётов Ми-8 на площадке в ДНР.