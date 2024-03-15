Forbes: армия России эффективно использует связку из дронов и артиллерии
Армия России научилась очень эффективно применят связку дронов и артиллерии в зоне боевых действий, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Очевидно, что оперативная связка русских — объединённые в сеть дроны и артиллерия... — становится лучше», — отметил журналист.
МО РФ сообщило о поражении опорных пунктов ВСУ на северодонецком направлении
В качестве примера такой работы он уничтожение двух украинских вертолётов Ми-8 на площадке в ДНР.