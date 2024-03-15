МО РФ сообщило о поражении опорных пунктов ВСУ на северодонецком направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России при помощи неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в военном ведомстве.

Там добавили, что после применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Полет прошел в штатном режиме.

"Выполнили взлет, полет по маршруту, выход на цель. С кабрирования выпустили неуправляемые авиационные ракеты. По докладу [передового авиационного наводчика] цель поражена. Никаких препятствий не встретили, вернулись, все живы и здоровы. Победа будет за нами!" - рассказал летчик Су-25 с позывным Архонт на видео, предоставленном Минобороны России.

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. На данный момент самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ. Также имеется версия Су-25УТГ - учебно-тренировочный самолет для отработки посадки с использованием наземных и палубных аэрофинишеров (эксплуатируется Морской авиацией ВМФ России).