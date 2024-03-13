На Украине могут начать освобождать заключенных за службу в армии

В Верховную Раду Украины поступил законопроект, предлагающий освобождать заключенных от тюремного заключения взамен на службу в армии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что автором законопроекта выступили председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк, а также еще 13 членов партии. При этом точный текст законопроекта еще не опубликован.

Ранее в Минобороны Украины рассказали о планах мобилизовать полмиллиона человек.