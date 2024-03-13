На Украине планируют мобилизовать полмиллиона человек

330 тысяч из них должны заменить военных на передовой. Другие новобранцы будут «компенсировать потери и удовлетворять другие военные нужды, в зависимости от ситуации на поле боя». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Минобороны.

Расчёты Верховной рады показывают, что из более чем 11 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 60 мобилизованы могут быть только 3 млн 700 тысяч, остальные уже воюют, имеют инвалидность, забронированы на производстве или находятся за границей.

Как показал недавний соцопрос, в зону боевых действий были готовы отправиться только 34% из них; 48% выступили категорически против этого; 18% затруднились ответить. Новый закон о мобилизации на Украине предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до блокировки их банковских счетов и запрета на управление транспортными средствами.