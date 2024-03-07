WP: США используют лазейку, чтобы держать в тайне продажи оружия Израилю

По данным Washington Post, представители администрации США на секретном брифинге проинформировали некоторых членов конгресса о 100 иностранных военных продажах Израилю во время войны в секторе Газа.

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О продажах известно мало подробностей. Их содержимое держится в секрете, но, как сообщается, они включали высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, разрушители бункеров, стрелковое оружие и другие летальные средства.

Администрация Байдена стала все более критично относиться к проведению израильских военных операций в Газе и неспособности предоставить значительные объемы гуманитарной помощи, поскольку число погибших сейчас превышает 30 000 человек и в анклаве надвигается голод из-за блокирования правительством Нетаньяху наземных поставок продовольствия. На этом фоне Вашингтон продолжает направлять втайне значительный поток боеприпасов, чтобы помочь заменить десятки тысяч бомб, которые Израиль сбросил на крошечную прибрежную полосу, что сделало эту кампанию одной из самых интенсивных бомбардировок в военной истории, отмечается в публикации.

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Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать публикацию WP в среду. Администрация США пользуется тем, что Закон о контроле над экспортом вооружений делает существенные исключения для продажи оружия Соединенными Штатами близким союзникам. Лимит сделок составляет 25 миллионов долларов на "основное оборонное оборудование", но он увеличивается до 100 миллионов долларов для других "предметов обороны", таких как бомбы.

"Это не просто попытка уклониться от технического соблюдения закона США об экспорте оружия, это чрезвычайно тревожный способ избежать прозрачности и подотчетности по громкому вопросу", - отмечает Ари Толани, директор по мониторингу помощи в сфере безопасности в аналитическом Центре по международной политике.

По его словам, воспользовавшись этой лазейкой, администрация Байдена пошла по стопам своего предшественника.

"Они во многом заимствуют методы Трампа, чтобы уклониться от надзора со стороны конгресса", - сказал Толани.

Офис генерального инспектора госдепартамента обнаружил, что в период с 2017 по 2019 год администрация Трампа осуществила 4221 передачу оружия ниже порогового уровня в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты на общую сумму 11,2 миллиарда долларов.

Тайные поставки, осуществленные администрацией Байдена в Израиль, были дополнением к трем крупным военным продажам, которые были обнародованы с начала войны в Газе: комплекты высокоточных бомб на сумму 320 миллионов долларов в ноябре, 14 тысяч танковых снарядов стоимостью 106 миллионов долларов и 147,5 миллионов долларов в рамках сделки по поставке взрывателей и других комплектующих, необходимых для изготовления 155-мм артиллерийских снарядов в декабре. Поставки танков и артиллерийских снарядов были проведения без одобрения конгресса, поскольку они осуществлялись "в условиях чрезвычайного положения".