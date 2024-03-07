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Всего за неделю. Потери на Украине вызвали шок в США

Менее чем за неделю Украина стала свидетелем уничтожения трех американских танков M1 Abrams, сообщает National Interest.

Всего за неделю. Потери на Украине вызвали шок в США
© ТАСС

Как пишет издание, они были подбиты российскими противотанковыми управляемыми ракетами. Первоначально США поставили Киеву тридцать один танк M1 Abrams, и этот вклад подвергся критике как недостаточный для существенного изменения динамики на поля боя. Внедрение западных танков, в том числе британских Challenger 2 и немецких Leopard 2, было затруднено из-за обучения украинских экипажей, привыкших к советским моделям. На фоне этих событий зону конфликта назвали «кладбищем танков».

Теперь, менее чем за неделю уничтожены три танка M1 Abrams. В интернете распространяются видеоролики, показывающие уничтожение машин. В одном видео показан Abrams. Оказалось, что экипажу из четырех человек удалось спастись из подбитого танка. Однако неясно, действительно ли они благополучно добрались до своих позиций и можно ли вернуть танк.

В прошлом году официальные лица США утверждали, что тяжелые M1 Abrams могут изменить баланс сил на поле боя в пользу Украины и помочь наступлению Киева. Сегодня Украина стала кладбищем танков. Три Abrams, подбитые за последние дни горели, как и другие тысячи других танков раньше, отмечает издание.

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