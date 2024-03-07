Менее чем за неделю Украина стала свидетелем уничтожения трех американских танков M1 Abrams, сообщает National Interest.

Как пишет издание, они были подбиты российскими противотанковыми управляемыми ракетами. Первоначально США поставили Киеву тридцать один танк M1 Abrams, и этот вклад подвергся критике как недостаточный для существенного изменения динамики на поля боя. Внедрение западных танков, в том числе британских Challenger 2 и немецких Leopard 2, было затруднено из-за обучения украинских экипажей, привыкших к советским моделям. На фоне этих событий зону конфликта назвали «кладбищем танков».

Теперь, менее чем за неделю уничтожены три танка M1 Abrams. В интернете распространяются видеоролики, показывающие уничтожение машин. В одном видео показан Abrams. Оказалось, что экипажу из четырех человек удалось спастись из подбитого танка. Однако неясно, действительно ли они благополучно добрались до своих позиций и можно ли вернуть танк.

В прошлом году официальные лица США утверждали, что тяжелые M1 Abrams могут изменить баланс сил на поле боя в пользу Украины и помочь наступлению Киева. Сегодня Украина стала кладбищем танков. Три Abrams, подбитые за последние дни горели, как и другие тысячи других танков раньше, отмечает издание.