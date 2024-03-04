Албания открыла бывший советский аэродром для размещения сил НАТО

В Албанском городе Кучова заработала авиабаза НАТО, которая стала первым подобным объектом на территории Западных Балкан. Об этом сообщается на сайте альянса.

Отмечается, что авиабаза также стала крупнейшим проектом НАТО в Албании. Всего альянс выделил на модернизацию объекта около 50 миллионов евро. Согласно ожиданиям НАТО, база должна стать важным воздушным узлом альянса, а также показателем того, что блок продолжает укреплять свое присутствие в регионе.

«В понедельник Албания официально открыла авиабазу Кучова, превратив ее в современный центр для будущих воздушных операций НАТО. Авиабаза Кучова, расположенная примерно в 80 км к югу от Тираны, будет обслуживать Албанию и обеспечивать логистическую поддержку, воздушные операции, обучение и учения Альянса», — сказано в сообщении НАТО.

Город Кучова находится в 80 км от столицы Албании. Объектом для базы НАТО стал бывший советский аэродром, реконструкция которого началась в 2019 году. За это время были модернизированы диспетчерские вышки, взлетно-посадочные полосы и ангары. Согласно имеющимся данным, теперь на объекте будут располагаться вертолеты, военные беспилотники и самолеты ВВС стран-членов НАТО.