Шольц объяснил, почему не хочет отправить Украине ракеты Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет отправлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за потенциальной угрозы ракетных атак по Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Шольц сделал во время разговора с гражданами страны в Дрездене. По его словам, дальности полета ракеты Taurus будет достаточно, чтобы ВСУ атаковали такой ракетой российскую столицу. При этом канцлер подчеркнул, что отправка ракет была бы возможна, если бы вместе с ними Германия отправила своих военнослужащих, однако Шольц исключает такое развитие событий.
«Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве. <...> Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью — другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — заявил он.
Ранее Шольц заявил, что не отправит немецких военнослужащих на Украину.