Шольц объяснил, почему не хочет отправить Украине ракеты Taurus

Такое заявление Шольц сделал во время разговора с гражданами страны в Дрездене. По его словам, дальности полета ракеты Taurus будет достаточно, чтобы ВСУ атаковали такой ракетой российскую столицу. При этом канцлер подчеркнул, что отправка ракет была бы возможна, если бы вместе с ними Германия отправила своих военнослужащих, однако Шольц исключает такое развитие событий.