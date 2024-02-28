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Шольц заявил, что не отправит немецких военнослужащих на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны не будут отправлять своих военных для помощи Украине в боевых действиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Шольц рассказал, отправит ли немецких военнослужащих на Украину
© globallookpress.com

Такое заявление он сделал в своем видеобращении. По словам Шольца, НАТО не собирается становится полноценной стороной конфликта на Украине.

«НАТО не является и не станет стороной конфликта. Так и будет впредь. Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом мы едины со всеми нашими союзниками. Это также означает: никакого участия Германии в войне! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!», — заявил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада рассматривают возможность отправить своих военных на Украину.

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