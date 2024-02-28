Шольц рассказал, отправит ли немецких военнослужащих на Украину

Шольц заявил, что не отправит немецких военнослужащих на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны не будут отправлять своих военных для помощи Украине в боевых действиях. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал в своем видеобращении. По словам Шольца, НАТО не собирается становится полноценной стороной конфликта на Украине.
«НАТО не является и не станет стороной конфликта. Так и будет впредь. Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом мы едины со всеми нашими союзниками. Это также означает: никакого участия Германии в войне! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!», — заявил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада рассматривают возможность отправить своих военных на Украину.