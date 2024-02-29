В России решили возобновить производство самолетов А-50
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация планирует возобновить производство самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. По словам Чемезова, это обусловлено высокой востребованностью А-50 в Вооруженных силах России, а также в плане экспорта.
«Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень хорошо», — заявил он.
Ранее эксперт рассказал об российском бомбардировщике Ту-160М, который также планируют вновь поставить на производство.
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