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В России решили возобновить производство самолетов А-50

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация планирует возобновить производство самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Об этом сообщает ТАСС.

В России решили возобновить производство самолетов А-50
© РИА Новости

Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. По словам Чемезова, это обусловлено высокой востребованностью А-50 в Вооруженных силах России, а также в плане экспорта.

«Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень хорошо», — заявил он.

Ранее эксперт рассказал об российском бомбардировщике Ту-160М, который также планируют вновь поставить на производство.

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