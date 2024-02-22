Эксперт оценил бомбардировщик, на котором совершил полет Путин
Военный эксперт Алексей Леонков оценил российский модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, на котором совершил полет президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Леонкова, по своим свойствам Ту-160М превосходит самую современную военную технику. При этом эксперт сравнил российский бомбардировщик с американским самолетом В-21, которые еще не был запущен в производство. Он уточнил, что американские инженеры делают ставку на технологию невидимости, однако из-за этого страдают летные свойства судна.
«Выполненный по схеме летающее крыло, на дозвуковой скорости он (бомбардировщик США В-21 — прим. ред.) не может совершать манёвры. Наш же самолет может маневрировать, а вкупе с современными самолётами, которые будут его сопровождать, это либо Су-35 поколение 4++, либо Су-57, он становится грозной компонентой ядерной триады для работы по объектам государства агрессора или противников, которые покушаются на наш суверенитет», — заявил он.
Леонков также добавил, что самолет был разработан еще во времена СССР, но сейчас таких машин осталось менее 20. Сейчас самолет планируют снова поставить на производство, однако Ту-160М собираются доработать — использовать больше электроники, доработать двигатель и обновить другие компоненты.
«По внешнему виду он остался таким же, в тех же размерах фюзеляжа, крыльев. Самолет стал более защищенным, подросли в лучшую сторону его пилотажные, лётно-технические характеристики», — подытожил эксперт.
Ранее Путин совершил полет на Ту-160М с Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова.