Эксперт оценил бомбардировщик, на котором совершил полет Путин

«Выполненный по схеме летающее крыло, на дозвуковой скорости он (бомбардировщик США В-21 — прим. ред.) не может совершать манёвры. Наш же самолет может маневрировать, а вкупе с современными самолётами, которые будут его сопровождать, это либо Су-35 поколение 4++, либо Су-57, он становится грозной компонентой ядерной триады для работы по объектам государства агрессора или противников, которые покушаются на наш суверенитет», — заявил он.