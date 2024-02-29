Отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, заявили в ГД
Отправка на Украину войск Франции будет расценена РФ как оккупация страны. Об этом заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
«Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как ее оккупация», — подчеркнул он, добавив, что Кремль в таком случае будет воспринимать Францию как агрессора и сторону, напрямую участвующую в конфликте.
Шеремет подчеркнул, что идея Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину «мертва и неосуществима», а потому никак не поможет «утопающему» Владимиру Зеленскому, который от отчаяния готов «хвататься за любую соломинку».
«Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет. Французам еще предстоит познать разочарование от украинского режима», — подчеркнул депутат.
Ранее в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции конференция по поддержке Киева. Там присутствовали лидеры около десяти стран, в том числе Великобритании, Польши, Дании, Нидерландов и ФРГ. Эммануэль Макрон по итогам этой встречи сообщил, что участники обсуждали вариант отправки на Украину своих солдат.