«Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как ее оккупация», — подчеркнул он, добавив, что Кремль в таком случае будет воспринимать Францию как агрессора и сторону, напрямую участвующую в конфликте.